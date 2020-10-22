أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، أنه يعاقب كل من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بغرامة مالية قدرها 1000 ريال، تضاعف في حال تكرار المخالفة.

وكشفت الوزارة أن المخالفات تتمثل في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عن دخول القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.

ودعت الوزارة المقيمين والمواطنين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، للوقاية من فايروس «كورنا» المستجد.