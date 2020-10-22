افتتح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، توسعة مبنى الطوارئ بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، والمخصصة للأمراض التنفسية والتي تشتمل على غرف للعزل وعيادات للفحص والمعالجة السريعة والحالات الحرجة.



وتضم توسعة مبنى الطوارئ منطقة واسعة للفرز البصري وتسجيل المرضى، و(5) مناطق لعزل المرضى المصابين بأمراض تنفسية و(8) للحالات العامة، إضافة إلى وحدة الإنعاش للتعامل مع الحالات الحرجة.



كما توفر التوسعة مجموعة من الغرف المخصصة للحالات التنفسية الحرجة، والغرف الخاصة للحالات الإيجابية المؤكدة لكورونا، إضافة إلى وحدة الأشعة.