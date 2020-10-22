بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فكتوريا كوتس، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، فكتوريا كوتس.



من جهة أخرى، شارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.



وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.