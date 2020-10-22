تسبب تردي مركبة صغيرة من منعطفات عقبة حزنة في بلجرشي في وفاة وافد وإصابة أربعة من ذات الجنسية إصابات متفاوتة.



وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة سير بمنتصف عقبة حزنة في محافظة بلجرشي، وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية وفرقة من الصحة لإسعاف المصابين واتضح وجود حالة وفاة و4 إصابات ثلاث متوسطة والرابعة توقف قلب، ما استدعى التدخل إسعافياً وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لحين وصوله المستشفى، مشيراً إلى أنه تم التدخل إسعافياً ونقلت جميع الإصابات والمتوفى لمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي.