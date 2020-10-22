دعا النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابر للحدود.



وقال في كلمته التي ألقاها اليوم (الخميس) في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور عدد من ممثلي أجهزة مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين: إن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من 100 دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن. وأكد معاليه أهمية التبادل الطوعي للمعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد والمدعين العامين على أساس استباقي.



وطالب النائب العام دول المجموعة لأن تتبنى حواراً مفتوحاً لمناقشة ومشاركة خبراتها في هذا المجال، مشدداً على مراعاة عدم المساس بسيادة الدول الوطنية وقوانينها الداخلية.