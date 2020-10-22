كشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفايروس كورونا (كوفيد 19 المستجد) بين الزوار والمعتمرين القاصدين للمسجد الحرام، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع القطاعات الأخرى المعنية ساهمت في ذلك.



وأشار إلى أن الهيئة وفرت 4 مراكز إسعافية في الحرم المكي الشريف يعمل بها 46 ممارساً صحياً مدرباً على أعلى المستويات على مدار 24 ساعة من أجل تقديم الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين كما يقومون بدور توعوي تثقيفي للمعتمرين للتقيد بالإجراءات و الاحترازات اللازمة.



وأوضح بادومان أنه منذ السماح بعودة المصلين والمعتمرين إلى الحرم المكي تم إسعاف ما مجموعه 26 حالة مرضية بسيطة تم التعامل معها داخل أروقة الحرم المكي ولم تحتج إلى نقل، فيما تم إسعاف 3 حالات مرضية إلى مستوصفات الحرم المكي.