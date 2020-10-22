أقرت صحة الطائف أن نسبة كبيرة من المراكز الصحية مبانٍ مستأجرة، والبعض منها تجاوز العمر الافتراضي.

جاء ذلك توضيحاً من المديرية لـ «عكاظ» إشارة إلى ما نشر تحت عنوان (7 ملاحظات يرصدها «سري الطائف» في المراكز الصحية).

وقالت: نود إحاطتكم بأن الشؤون الصحية بالطائف تعمل دائماً على تقييم المنشآت الصحية التابعة لها من جميع النواحي سوء البنية التحتية للمباني أو الخدمات المقدمة للمستفيد أو احتياجات موظفيها وكذلك رضا المستفيد عن الخدمات.

ومن ضمن الإدارات التي تُعنى بالتقييم إدارة الزائر السري الذي يقوم بزيارة المنشآت الصحية ورصد الملاحظات إن وجدت ورفعها للإدارة من أجل تلافيها.

وفيما يخص الملاحظات المرصودة بالتقرير فكما تعلمون أن نسبة كبيرة من المراكز الصحية مبانٍ مستأجرة البعض منها تجاوز العمر الافتراضي له، وبسبب وجود هذه المباني في مناطق نائية لا يوجد بها مبانٍ حديثة فقد شرعت الشؤون الصحية في خطة تحسينية لهذه المراكز تتضمن تكليف صاحب المبنى بعمل ترميم كامل للمبنى وإحضار مشهد من إدارة الدفاع المدني يتضمن توفر وسائل السلامة بها، هذا في حال كان الترميم ذا جدوى وفي حال عدم موافقة صاحب المبنى على الإصلاحات يتم الإعلان فوراً عن رغبة الشؤون الصحية في استئجار مبنى لها ليكون مقراً للمركز الصحي ونضطر إلى إيقاف الخدمة مؤقتاً بالمركز خوفاً على سلامة المراجعين والموظفين حتى توفر البديل ويتم تقديم الخدمة في أقرب مركز صحي للموقع، كما حدث بمركز صحي الشمالية ومركز صحي وادي جليل وبعض المراكز الأخرى.

يذكر أن تقرير الرصد السري تضمن ملاحظات في مراكز ومستشفيات صحية ومبانيها حكومية كمستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى النساء والولاده ومستشفى أم الدوم وغيرها، إضافة إلى مراكز صحية مستأجره، والملاحظات كانت تتركز على نوعية الخدمة وليس المباني.