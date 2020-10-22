رفع عضو المحكمة العليا الشيخ محمد بن مسفر النفير أسمى عبارات التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الثقة الكريمة باختياره عضواً في المحكمة العليا، سائلا الله أن يحفظ ولاة الأمر ويمدهم بعونه وتوفيقه، مثمناً جهود الدولة السعودية المباركة في رفع مكانة القضاء والعناية بالمرافق العدلية، وتطويرها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وبتقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، بما يسهم في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، وعبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وعبر عن شكره لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لتشريفه بالعمل في المحكمة العليا.