دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ناصر بن سليمان الناصر الشركات الكبرى إلى اعتماد خطط تحولية لتعزيز الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي، وإلى وضع الحلول التي تهدف إلى نمو القطاعات مع تخفيض التكاليف كلا على حدة.

وأشار الناصر خلال مشاركته اليوم (الخميس) في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، المقامة افتراضياً بتنظيم من الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي «سدايا»، إلى أن stc اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تخدم العملاء والمجموعة بهدف تحسين الكفاءة وخلق تجارب أفضل للعملاء، وبالتالي المساهمة في زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف.

وجاء حديث الناصر في جلسة نقاش عن التخطيط لعصر الذكاء الاصطناعي، وعقب انتهاء الجلسة، تسلم الناصر تكريماً من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وذلك تثميناً لمشاركة stc في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، كراعٍ رقمي.

وفي السياق ذاته، أعلنت stc إطلاق معمل تحليل البيانات والمبني على تقنية سحابية متقدمة يمكن من خلالها تحليل البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية، فضلاً عن الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية متكاملة تدعم استخدام طرق وأساليب متقدمة وداعمة للمصادر المفتوحة.

وأيضاً من مميزات المعمل القدرة على معالجة كمية هائلة من البيانات في وقتٍ قصير، فضلاً عن قدرة المعمل على توفير بيئة مناسبة للعمل التعاوني مع عدة مستخدمين وجهات مختلفة.

وجود هذه البنية المتقدمة سيتيح المجال لتطوير مشاريع وفرص تعاون وشراكات مختلفة محلياً وعالمياً؛ منها مسابقات الداتاثون وابتكارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع جهات خارجية -سواء حكومية أو خاصة- لتمكين البحوث والتطوير في مجال تحليل البيانات. ويأتي إطلاق المعمل بعد إعلان الشراكة مع Nvidia لإطلاق حل سحابي للتعلّم المتعمق تعزيزاً لدور stc كممكن رقمي رائد للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بالانسجام مع أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية الشركة «تجرأ» ومع أهداف رؤية 2030.

ويأتي إطلاق معمل تحليل البيانات كمبادرة من stc هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث سيمكن من خلق بيئة تعاونية لتحليل البيانات الضخمة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مع كافة الشركاء محلياً أو إقليمياً أو دولياً سواء مع جهات أكاديمية أو بحثية من خلال إمكانيات وقدرات المعمل المتقدمة، والتي ستتيح فرصا للإبداع والابتكار في مجال التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة لخدمة مجالات متعددة. وسيساهم أيضاً في تعزيز موقع المملكة التنافسي وتحسين تطوير القدرات المحلية من خلال تمكين المبادرات المختلفة لخدمة مجتمع البيانات في المملكة بما فيها تطوير المهارات السعودية الشابة داخل الشركة وخارجها.