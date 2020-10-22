دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبد الله الربيش أمس الأول المنصة الخاصة لرصد الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد ومخالفي الإجراءات الوقائية في برنامج (حماية) لإدارة المخاطر بمتابعة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي التي تعتمد على البلاغات التي يقدمها منسوبو الجامعة والزائرون لها عن حالات العدوى أو المخالطة للمصابين، وكذلك عدم الالتزام بالاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية العامة والداخلية.

وذكر الدكتور الربيش خلال حفل التدشين أن المنصة جاءت في الوقت المناسب لرصد الحالات الإيجابية أو المخالطة لفايروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أن برنامج حماية هو في الأصل برنامج لإدارة المخاطر، وتم تطوير جانب الصحة والسلامة في البرنامج لرصد حالات العدوى والانتقال الوبائي للأمراض، بالإضافة إلى رصد مدى الالتزام بالأنظمة الخاصة بالوقاية، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين للأنظمة، بما يحافظ على سلامة بيئة الجامعة والعاملين فيها.

وأفاد الدكتور الربيش بأن البلاغات التي تصل إلى القائمين على البرنامج يتم التعامل معها بسرعة وأتمتة كاملة وسرعة في اتخاذ القرار، وبشكل يحفظ السرية والخصوصية للمرضى والمخالطين، وكذلك المبلغين عن مختلف الحالات، منوها بالجهود التي قام بها المختصون في تطوير البرنامج ليصل إلى ما وصل إليه من تطور كبير مشرّف للجامعة، حيث وصل إلى مستوى متقدم من ضبط الجودة في العمل والتي ستنعكس بلا شك على طريقة التعامل مع مختلف حالات الإصابة والمخالطة للمرضى.

بدوره أكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمة بالجامعة الدكتور صالح الراشد أن الجامعة كعادتها دائما في مقدمة ركب الجامعات السعودية وتحقق التميز في برامجها المختلفة، وهذه المرة في جانب الصحة والسلامة لمنسوبيها وزائريها، مشيرا إلى أن نظام «حماية» يمثل المتابعة السريعة والضمان بإذن الله أن تكون الحالات المكتشفة تتم معالجتها وتقييمها بشكل آلي وفي نفس الوقت والمساعدة في تتبع الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. ودعا الدكتور الراشد منسوبي الجامعة والزائرين إلى التفاعل الإيجابي مع المنصة بالإبلاغ عن أي حالات إصابة أو اشتباه أو مخالفة للأنظمة من أجل سلامة الجميع، لافتا إلى أن جميع البلاغات التي تقدم من خلال المنصة الخاصة بـ«حماية» على موقع الجامعة يتم التحقق منها من خلال المختصين، وذلك وفق توجيهات الجهات الصحية، وأن اللجنة المختصة بإدارة الأزمة تقوم بمراقبة أداء الكليات، وإصدار تقارير حول مختلف الحالات.

بدورها استعرضت منسقة برنامج «حماية» في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي وأحد أعضاء اللجنة ريم المدني كيفية الدخول على منصة برنامج حماية على موقع الجامعة والإبلاغ عن مختلف الحالات الوبائية والمرضية وحالات المخالطة، والتي تتضمن معلومات عن المبلغ وطبيعة البلاغ ومعلومات أساسية عن المرضى المبلغ عنهم، أو حالات الاختلاط ومخالفة الأنظمة، مشيرة إلى وجود أيقونات خاصة لكل حالات الإبلاغ، مشددة على أن المعلومات المقدمة يتم الاحتفاظ بها بسرية تامة، ووفق معايير عالمية.