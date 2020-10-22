وقف نائب أمير المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، على حركة البيع والشراء والمزادات في مهرجان موسم تمور المدينة، الذي تنظمه أمانة المنطقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 50 ألف متر مربع تحت عنوان «تمورها بركة»، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركات القطاع الخاص.

واستمع الأمير سعود بن خالد خلال زيارته مقر الفعاليات إلى شرح تفصيلي من أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، عن المواقع المخصصة للمزاد بالإضافة إلى منطقة السوق، ولمحة عن البرامج التأهيلية والإثرائية المصاحبة للموسم، وخطة دعم الأسر المنتجة والصناعات التحويلية والمنصة الإلكترونية لتسويق التمور ومنتجاتها.

وتفقد نائب أمير المدينة المنورة سوق التمور الذي يضم نحو 100 عارض من الشباب المشاركين في الموسم من خلال منافذ البيع والمباسط التي هُيأت بطريقة تتناسب مع طبيعة عرض منتجات التمور، بالإضافة إلى اطلاعه على المواقع المخصصة لممارسة المزاد والتي تستقبل نحو 25 طناً من التمور يومياً.

وشارك خلال الجولة في المزاد الخيري الذي أٌقيم على 3 منتجات من تمور عجوة العالية، والذي وصل مجموع مزايداتها إلى 30 ألف ريال، خُصصت لصالح جمعية طيبة الحركية وجمعية رؤية لرعاية المكفوفين.

كما اطلع نائب أمير المنطقة على البرامج الحوارية وورش العمل التي تُنظم على هامش الموسم، والتي تشمل تنظيم 20 برنامجاً إثرائياً عن مميزات تمور المدينة، والفرص الواعدة في الصناعات التحويلية، ودور الإعلام في رفع القيمة السوقية للتمور، ومستقبل الاستثمار في صناعة التمور والخدمات اللوجستية، ودور الجهات الحكومية وبرامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخيري في تحفيز القطاع.