باشرت خمس فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم ( الخميس ) حريقاً في عمارة سكنية نتج عنه 16 إصابة.



وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقه ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 06:30 بوجود حريق في إحدى العمائر السكنية، وعلى الفور توجهت 5 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرقة خلال ثماني دقائق إضافة إلى وجود القيادة الميدانية بالموقع، وفرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى، وتبين وجود 16 إصابة منها 15 أصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان.



وبعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الثامنة وعشر دقائق.