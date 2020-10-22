أطلق رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، النموذج الأول لمشروعه العالمي (أول مكتب محاماة في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية في نيوم).

وأوضح الروقي لـ«عكاظ» أن المشروع يضم عددا من الابتكارات التقنية التي ترسم المستقبل في مهنة المحاماة ضمن رؤية 2030 وتحديدا التصور الذي وضعناه لمكاتب المحاماة في مدينة (نيوم) المتطورة.

وقال الروقي إن حماس وتشجيع ولي العهد كان ركيزة أساسية وشعلة انطلاقة لعرض مثل هذه الابتكارات، مشيرا إلى أن المكتب لا يوجد بداخله محامٍ ويعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي ضمن كمية كبيرة من المعلومات المخزنة باستخدام (خوارزميات) محددة، إضافة إلى عدد من التقنيات الحديثة التي تتيح للعميل الحصول على استشارة كاملة والتواصل عبر تقنيات رقمية مرئية وإثبات الشخصية باستخدام بصمة الوجه، وكذلك التوكيل الإلكتروني.