بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للطفولة المبكرة ندى السماعيل، قدم قسم رياض الأطفال بإدارة تعليم محافظة النماص، درساً تطبيقياً افتراضياً على مستوى المملكة، للمعلمة تهاني سالمين، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية، ومشرفات الإدارة العامة للطفولة المبكرة، ومديرات الإدارات، ورئيسات الأقسام، ومعلمات وقائدات رياض الأطفال من مختلف مناطق المملكة.وأثنت السماعيل على مبادرة تعليم النماص في إقامة هذا الدرس الافتراضي الذي يُقام لأول مرة، والذي يهدف لإكساب المعلمات الخبرة الكافية لتعليم الطفل عن طريق التقنية في ظلّ جائحة كورونا.