غرمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، المنشآت الصحية الأهلية ما يزيد على 100 ألف ريال بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية التي وضعت لحماية المريض والممارسين الصحيين من العدوى.



وأوضح مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، لـ«عكاظ» أن الجولات التفتيشية التي نفذها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة رصدت 61 مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت مستوصفات ومجمعات طبية ومراكز فحص العمالة ومستشفيات ومحال نظارات بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 223 جولة على منشآت القطاع الخاص لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد العديد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.