وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم، مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية والموائل الطبيعية وتعزيزها، وضمان عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الواجهة.



وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو.



وتستهدف المذكرة التعاون بين الطرفين لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح البيئية الضرورية للمشروع حال توافقها مع معايير ومقاييس الالتزام البيئي المطبقة في المملكة، بما يتماشى مع طبيعة وحجم مشروع البحر الأحمر وجدوله الزمني.