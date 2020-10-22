تسبب انقلاب صهريج للمياه على شارع السلام بجدة، في وفاة شخصين وأصابة 5 واحتجاز 3 مركبات.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغاً أكد احتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية لتنتقل 4 وحدات إسعافية.

وبين أبو زيد أن الحادثة كانت انقلاب صهريج ماء فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، وبإخراجهم اتضح وفاة شخصين، فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطرتان وواحدة متوسطة الإصابة، وتم علاج حالتين أخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهما للمستشفى.

وأكد أبو زيد أن الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني معتز الباشا نجحت في التعامل مع الحالات المصابة، والتثبت من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.

هذا وتفاجأ مرتادو طريق السلام بتمايل الصهريج بأعلى الطريق، قبل أن ينقلب على المركبات المجاورة وعددها 3 مركبات، فيما عانت الحركة المرورية بالموقع قبل تدخل فرق المرور التي عمدت إلى فك الازدحام وتسيير المركبات.