بدأت الاستعدادات بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين، ووضع كل الاحتياطات الاحترازية وفقا للبروتوكول المتبع في ظل وجود فايروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمشغل المهندس عدنان السقاف لـ«عكاظ» بعد جولة على الصالات اليوم (الأربعاء)، وضع كل الترتيبات الوقاية في ما يتعلق بالمسافات داخل الصالات إلى جانب البعد عن الكاونترات.

وأبان أن القوة العاملة على أعلى المستويات رغم أن الأعداد الأولى من المعتمرين ستكون قليلة ومحدودة وبعد ذلك تزداد تدريجيا، مشيرا إلى وجود بعض المشاريع في المواقع وجارٍ فصل ما بينها ومداخل ومخارج المعتمرين، مؤكدا جاهزيتها بعد 9 أيام.