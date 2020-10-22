أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سعي المملكة لتصبح ملتقى رئيسياً للعالم للشرق والغرب، وأن تحتضن الذكاء الاصطناعي وتسخر قدراته معاً وتطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.وأضاف ولي العهد خلال كلمته بمناسبة افتتاح القمة العالمية للذكاء الإصطناعي، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي: لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا.وشدد ولي العهد على أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي نشهد تشكل حالة عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى الإمكانات في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.وقال: في المملكة العربية السعودية نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموحٍ واضح لأن تغدو المملكة أنموذجاً للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث نجعل أفضل مافي البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا.وتابع الأمير محمد بن سلمان: أدعو كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام لنا في المملكة لنحقق معاً هذا الطموح ونبني نموذجاً رائداً لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة،مبيناً أننا ندرك مخاطر الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والنامي، وما شكّله عام 2020 من تحدٍّ تمثل في توسع هذه الفجوة والمصاعب التي ستواجهها العديد من الدول في مواكبة ركب التقدم الرقمي، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.وأردف: أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.وأوضح ولي العهد: نتطلع في هذه القمة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات المهمة مع شركائنا العالميين لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.مختتما كلمته بدعوة الجميع للعمل بروح التعاون لنرسم معًا مستقبل الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات كافة، ويقدم المشاركة على التنافس، ويركز على سبل الاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، خدمةً للبشرية.وكانت قد انطلقت أمس (الأربعاء) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، وتستمر حتى اليوم، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبير وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الإستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الإستراتيجية الوطنية الملائمة.وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب وفيسبوك وإنستقرام ولينكد إن، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق.وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.رهان على المستقبل وتطلعات بلا حدودمع انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تستضيفها الرياض هذه الأيام تحت رعاية كريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتجه الأنظار إلى ذلك المستقبل المبهر الذي رسمت خططه طموحات لا حدود لها، راهنت على أن هذا البلد سيصبح يوما ما محطة رئيسية للذكاء الاصطناعي وتسخير قدراته لما فيه خير البشرية جمعاء.ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية للحكومات والشركات، وهو يتميز بقدرته على الاستجابة للمتغيرات والمرونة الفائقة وسرعة رد الفعل في كافة المواقف.وبعبارة أبسط يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. وتعتبر أبحاث الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligent) ذات درجة عالية من التقنية والتخصصية، وتعتمد على المنطق والمعرفة والتخطيط والتعليم والاتصال ومعالجة اللغات والتصور والقدرة على التحرك والتعامل مع الأشياء.ولعل إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي يرأسها عراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان، خير مثال لحرص السعودية على تطوير مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة، ما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار. ويشكل اهتمام المملكة بهذا الشكل المتطور والمتقدم من تقنيات المعرفة الحديثة دليلا على أن هذا البلد سائر على درب مواكبة التطورات والمتغيرات السريعة، ما يضمن لها مكانة رائدة بين الدول.