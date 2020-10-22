تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ‏أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قراراً بتعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، وسيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءاً من مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.ويأتي ذلك تجسيداً لاهتمام ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتولي العنصر النسائي العسكري المهمات الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.