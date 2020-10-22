شهدت حالات كورونا أمس (الأربعاء) ارتفاعا طفيفا بتسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة (343373)، بينها (8423) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (804) حالات حرجة، و(445) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين (329715) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (5235) بإضافة (18) حالة وفاة، كما تم إجراء (51643) فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت المدينة المنورة حالات التعافي بـ 134 حالة، مكة 58، الظهران 22، الرياض 19، الدمام 17، الهفوف 12، الخبر 9، الجبيل 9، العيص 9، بريدة 8، المجمعة 7 وجدة 6 حالات.وجاءت المدينة أيضا في أول قائمة الإصابات بـ 92 حالة، مكة 44، الرياض 34، خميس مشيط 18، الظهران 14، المبرز 14، الدمام 13، الهفوف 12، نجران 9، العيص 9 وحائل 8 حالات.وجددت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن الخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، ويمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937.