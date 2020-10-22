اشتكى عدد من ذوي الإعاقة من سحب سياراتهم ومركباتهم في حالة وقوفهم بشكل خاطئ في المواقف التابعة للأسواق التجارية في محافظة الطائف، من قبل الشركة المتعاقدة مع الأمانة، مطالبين بالاكتفاء بتحرير قسيمة إن لزم الأمر تقديراً ومراعاة لظروفهم.وطالب كل من ثامر اليامي، محمد الجعيد، أحمد زايد، أمانة الطائف بزيادة الفترة المجانية لهم نظراً لأن الساعتين المجانيتين لا تكفيان، إذ تذهب في نزول المعاق من المركبة وتجهيز عربته، مشيرين إلى أن المواقف التي خصصتها الأمانة لهم في المنطقة المركزية وغيرها مخالفة ووجودها مثل عدمها، حيث إنها بعيدة ولا تتسع لنزول ذوي الإعاقة على عربته، وأجهزة الدفع بعيدة كذلك عنها وهذا يسبب معاناة لهم لا يشعر بها غيرهم.وفيما فضل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، الصمت وعدم الإجابة عن مطالب ذوي الإعاقة، ظهر أمين المنطقة الشرقية في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، منع خلاله سحب السيارات سواء للأصحاء أو المعاقين تقديرا لظروفهم ويكتفى بقسائم فقط دون السحب.