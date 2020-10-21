صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 5 أشخاص (مواطنون تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية، نتيجة عمليات احتيال مالي، إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة، امتهن إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها 11.856.259، تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين)، وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.