صدرت الموافقة السامية بتكليف الدكتور علي بن محمد الخلف السيف رئيسًا لجامعة شقراء، ضمن عدة قرارات بتعيين رؤساء الجامعات في المملكة.

وعبر رئيس جامعة شقراء عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولوزير التعليم على هذه الثقة الغالية.

وحصل السيف على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص العلوم الزراعية عام 1418هـ، بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1422هـ، بتقدير ممتاز من جامعة الملك سعود، ثم نال درجة الدكتوراه من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص علم الحيوان عام 1427هـ، بتقدير ممتاز.

وشغل العديد من المناصب الإدارية إضافة إلى عمله عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم، إذ تدرج في المناصب من مشرف على محطة الأبحاث والتجارب الزراعية بجامعة القصيم، إلى وكيل لكلية الزراعة والطب البيطري للشؤون التعليمية بالجامعة لمدة عامين، ثم وكيل لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة لمدة 4 أعوام، وبعد ذلك أصبح عميدا لعمادة القبول والتسجيل، ثم وكيلا لجامعة القصيم للشؤون التعليمية، ثم انتقل للعمل مشرفا عاما على كليات القصيم الأهلية في عام 1438هـ، وشغل قبل تكليفه منصب رئيس جامعة المستقبل.