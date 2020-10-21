دعا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام للمملكة لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة. وأكد ولي العهد في الكلمة الافتتاحية لقمة الذكاء الاصطناعي أمس في الرياض، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي عبدالله الغامدي، أن «المملكة تسعى لأن تصبح ملتقى رئيسياً للعالم.. للشرق والغرب.. وتحتضن الذكاء الاصطناعي وتسخّر قدراته معاً وتطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء». وأضاف «في المملكة نترجم ذلك بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطموحٍ واضح لأن تغدو المملكة أنموذجاً للذكاء الاصطناعي في العالم». وقال الغامدي، في الكلمة الافتتاحية إن المملكة بحلول 2030 ستصنف من بين أول 15 دولة رائدة بالذكاء الاصطناعي. وفيما بدأت أمس (الأربعاء)، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، وتستمر حتى اليوم، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نُسدي»، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى السعودية والعالم. وأشار الغامدي إلى أن الإستراتيجية الوطنية تركز على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة للمملكة، والتوجهات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، خصوصاً في قطاع التعليم، والصحة، والقطاع الحكومي، والنقل والمواصلات، والطاقة، وصولاً إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز اختصاص وتميّز. ولفت إلى أن الإستراتيجية تستهدف جذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال.