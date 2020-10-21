حصلت شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة، مشغل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على شهادة الآيزو حسب متطلبات ومواصفات نظام ادارة الجودة 2015:9001 ISO لعام 2020، من شركة Europe AJA.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عدنان السقاف أن مواكبة أعلى معاير الجودة في العمل الإداري سبب رئيسي في نجاح عمل أي منشأة، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات المتبعة لاستقبال وتوديع معتمري وحجاج بيت الله الحرام، وفق أعلى المعاير وأدوات الجودة العالمية.

وبهذه المناسبة كرمت الشركة عددا من منسوبيها الذين حصلوا على شهادة مدقق داخلي معتمد من الآيزو، تقديرا لجهودهم.