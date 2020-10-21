وقعت المملكة وجمهورية المجر اليوم (الأربعاء) في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه، إدراكًا من البلدين لأهمية التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة؛ لتعزيز أواصر الصداقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وقع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما وقعها من الجانب المجري وزير الخارجية بيتر سيارتو. ويأتي توقيع هذه المذكرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة المياه من أجل إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

وتتضمن المذكرة سعي الجانبين إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه والمحافظة عليها، والاستفادة من الموارد المائية، والسعي للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين كفاءة الري والحد من تاثيرات الفيضانات وادارة مخاطرها، إضافة إلى وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الأودية والتنبؤ بشأنها.

وقد اتفق الجانبان على المضي قدمًا نحو تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيمائية المستخدمة، ودعم الابتكار التقني في هذا المجال بين الجانبين، والعمل كذلك على الحد من المياه عديمة الدخل، وإيجاد آلية مناسبة لكيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.