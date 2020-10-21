تواصل لجنة المستودعات في خميس مشيط، أعمالها لرصد وإغلاق المستودعات المخالفة، بتوجيهات ومتابعة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط.

وأوضح المشرف على اللجان بالمحافظة عبدالله بن عبود أن ذلك يأتي بتوجيهات وحرص محافظ خميس مشيط، لسلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات، وأن أعمال اللجنة مستمرة على مدار الأسبوع ولايوجد تهاون أو تراخٍ ولا بد على جميع ملاك المستودعات الحرص على استخراج التراخيص النظامية لسلامة للجميع، بالإضافة إلى أنه جار العمل حاليًا على حصر جميع المستودعات بالمحافظة وسيتم إغلاق المخالف وغير النظامي منها، وقد وجه المحافظ اللجنة بعدم التهاون وتطبيق النظام على الجميع.