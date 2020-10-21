ترأس أمير المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثالثة للعام المالي 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

ورحب الأمير فيصل بن سلمان بانضمام عضو المجلس ممثل وزارة الثقافة نهى قطان، كما جرى استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن تقرير لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة، وما قامت به من دراسة لحالة المشاريع وخاصة المتأخرة والمتعثرة وتصنيفها بناء على المعايير المعتمدة لدى البرنامج الوطني (مشروعات).

واستعرض المجلس الإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب التأخر والتعثر، والتي شملت عقد اجتماعات مكثفة وتشكيل فرق عمل لتقديم الدعم اللوجستي والفني لتصحيح مسار تلك المشاريع.

وأكد رئيس المجلس على كافة الجهات بتقديم خطة واضحة ومزمّنة لمعالجة مشروعاتها المتأخرة والمتعثرة، وإحالة ما يرد من خطط للجنة لمراجعتها والرفع للمجلس بالنتائج.

كما اطلع المجلس على التقرير الشامل لحالة مشاريع المنطقة، وشدد على كافة الجهات بأهمية التفاعل مع منصة مشاريع المدينة، وتحديث البيانات أولاً بأول واستكمال الربط الالكتروني مع المنصة ليتسنى تحقيق الدقة والشفافية في مراقبة سير المشروعات التنموية بالمنطقة.

وناقش المجلس أولويات المشاريع المقترحة من الجهات الحكومية للعام المالي القادم (٢٠٢١)، والتأكد من شمولها لكافة الجوانب التنموية بالمنطقة، الصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لمشروعات البنية التحتية والخدماتية، وأكد المجلس على أهمية تقديم الدعم لاعتمادها ضمن مشروعات الجهات للعام القادم بمشيئة الله، والأخذ بأولويات الخدمات والمرافق المقرة من قبل المجالس المحلية بالمحافظات.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.