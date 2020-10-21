حقق فريق الابتكار المعماري من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المركز الأول في مسابقة تطوير جبل أبو مخروق بالعاصمة الرياض، التي نظمتها أمانة مدينة الرياض.

أوضح ذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف.

من جانبه، ذكر رئيس فريق العمل المشارك من قسم العمارة بالكلية الدكتور وديع الجهلاني أن الفكرة التصميمية عبارة عن صورة فنية إبداعية، مُتجسدة في وهج أشعة انبثقت من قمة جبل لتلامس في حوار متناغم تراث نجد الفريد رابطة مكونات المشروع لتعكس الحياة العصرية المُواكبة للحداثة في المملكة.

وأضاف وديع أن التصميم ساهم في تحقيق جودة الحياة عبر ممرات للمُشاة والدراجات الهوائية وحدائق نباتية مُنسجمة مع البيئة، إضافة لمسرح وسينما ومتحف مفتوح ومطاعم ومقاهٍ وألعاب مائية للأطفال ومنطقة ترفيهية بألعاب مختلفة تقليدية وحركية.