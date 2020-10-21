أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ٤ مستودعات مخالفة، ضمن نطاق البلدية، لعدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودعات مخالفة غير مرخصة من البلدية، وهي عبارة عن ٣ مستودعات للنجارة والموبيليا ومستودع للموكيت، داخل أحد الأحياء السكنية، مبيناً أنَّه تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكَّد قدح استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.