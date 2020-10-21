دعت شركة إنتغرال، التابعة لمجموعة stc والرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المواهب السعودية الناشئة في مجال إنتاج الأفلام إلى المشاركة في مبادرة «إبداعك على جوّي»، التي أطلقتها منصّة «جوّي TV» بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمواهب السعودية في جميع أنحاء المملكة.

وسوف تضع «جوّي TV» من خلال هذه المبادرة قائمة موجزة بأهم المسلسلات والأفلام التي تم تقديمها، وحازت على تقييم متميّز من اللجنة لتبنّيها وإنتاجها.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال ماركوس غولدر: «إن المبادرة تعكس التزام الشركة بالمساهمة في إعداد جيل جديد من الرجال والنساء السعوديين المبتكرين، لقيادة قطاع الترفيه الرقمي في المستقبل، امتداداً لإستراتيجية مجموعة stc في تبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة التي تعمل فيها شركات stc». وأضاف: «من خلال هذه المبادرة التي أطلقها قسم التدريب على الإنتاج الإعلامي، الذي تأسس أخيراً في إنتغرال، تقدّم الشركة للمواهب السعودية الناشئة مجموعة من الفرص والخيارات الإبداعية للمساهمة في إنتاجات سعودية منوّعة. إضافة إلى ذلك، تسهم المبادرة في تثقيف هذه المجموعة من ناحية حقوقها في هذا المجال».

وعبّر غولدر عن فخره بدعم إنجازات الشباب السعودي وتطلعاته من خلال الترفيه، كونه مصدر إلهام ووجهة تتلاقى فيها الأفكار وتفتح آفاقاً جديدة في التفكير، مشيراً إلى أنه «من خلال هذه المبادرات وغيرها نطمح إلى وضع إنتغرال في مركز متقدّم في الثقافة الإقليمية، ومكان يشارك فيه الناس لحظاتهم وعواطفهم».

وتسجل إنتغرال خطوة متقدّمة في إعادة تعريف الترفيه الإعلامي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تمكين المواهب الوطنية ومنحها فرصة فريدة لإجراء تحوّل في الإنتاج على الصعيد الإقليمي. وسوف تثري هذه المبادرة منصّة «جوّي TV» باعتبارها شركة إنتاج سعودية وستصبح السبّاقة في وضع حجر الأساس للابتكار في صناعة الإعلام داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ضمان مساهمة الشباب السعودي في هذا القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الإبداع والابتكار.

يرجى من المرشحين المهتمين تقديم أفكارهم من خلال تعبئة نموذج «المحتوى الخاص بك» الموجود على الرابط التالي:

http://localcreators.jawwy.tv/

أو عن طريق تعبئة نموذج «المحتوى الخاص بك» في الروابط المتاحة على جميع حسابات «جوّي TV» في مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية «جوّي TV» تبرز في الجمع بين مكتبة الفيديو حسب الطلب التي تضم أكثر من 23 ألف برنامج، وقائمة مميزة تحوي أكثر من 200 قناة مجانية ومشفّرة للبث المباشر، ومجموعة واسعة من الأعمال الأصلية. ومع وجود 13 فيلماً أصلياً الآن في مكتبتها، تهدف دار الإنتاج التابعة لـ«جوّي TV» إلى تمكين الشباب السعودي من إنشاء مزيد من المحتوى المحلي، وتدريب جيل جديد من صانعي الأفلام ومنتجي الدراما، وحماية الحقوق الفكرية للمحتوى المحلي.