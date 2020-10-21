أعلن الجيش الصومالي مقتل 19مسلحا من «حركة الشباب» المرتبطة بالقاعدة في عملية عسكرية بمحافظة باي جنوب البلاد، مؤكداً إحراق الجيش لعربتين عسكريتين كانتا تقلان مسلحين في صفوف حركة الشباب.

وأكد قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية نشرتها اليوم (الأربعاء)، أن القوات الصومالية ألحقت بالمتطرفين خسائر فادحة خلال عملية عسكرية ونجحت في تدمير معاقل كان مقاتلو حركة الشباب يختبئون فيها.

وأفادت قيادة الجيش في بيان لها بأن «العملية جرت في منطقة تبعد 11 كم شمالي مديرية دينسور في محافظة باي بجنوب الصومال، وأدت إلى مقتل 19 من مسلحي حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، واعتقال عنصرين منها».