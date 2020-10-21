تطلّع أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لمزيد من التفاعل من رجال الأعمال للمساهمة في «منصة جود الإسكان» لما له من أثر كبير في استقرار وأمان الأسرة، ولخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ويلبي احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة والانتفاع بها وفق قدراتهم المادية، مثمنا دعم واهتمام القيادة الرشيدة، في توفير الإسكان الملائم للمواطنين، مشيدا بما تقدمه «جود الإسكان» من دعم ودور فعال لتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي. وبحث خلال ترؤسه في الإمارة أمس الاجتماع الخامس للجنة بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة، حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية، وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة إنجازها، ومرتكزات منصة «جود الإسكان»، التي تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني. وقدم المهندس المرشد شرحا عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي استفادت من منصة جود الإسكان عبر توفير السكن بلغت 38 حالة و415 مستفيدا وإجمالي مساهمات بلغت 20.750.000 ريال، وأن المستفيدين من دعم الإيجار بلغ 179 عقدا لعدد الحالات و895 مستفيدا ومستفيدة بإجمالي مساهمات بلغت 2.417.140 ريال. من جهة ثانية، سلّم أمير منطقة القصيم أجهزة لوحية لعدد من الطلاب والطالبات تبرع بها رجل الأعمال عبدالله العثيم لمساعدتهم على الدخول لمنصة التعليم «مدرستي»، ودعم العملية التعليمية عن بعد.جاء ذلك خلال لقائه في الإمارة أمس وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام تعليم المنطقة محمد الفريح، ورجل الأعمال عبدالله العثيم، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، وعددا من المسؤولين في تعليم القصيم.