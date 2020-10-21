دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء)، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.وتهدف الحملة للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، كما سيتزامن مع ذلك مبادرة توعوية صحية يتم خلالها بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا بمحافظة عدن وتستمر لمدة 18 شهراً في عموم مديريات المحافظة تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصاً منه بالقطاع الصحي ومكافحة الأمراض.وتكمن أهمية الحملة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة مع دخول فصل الشتاء من خلال تكثيف عمليات الرش الضبابي في كل المديريات المستهدفة.وتأتي هذه الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.