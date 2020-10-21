يستشرف 17 متحدثاً مستقبل العالم وكيف سيكون في مختلف المجالات على منصة المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ويفتتحه نيابة عنه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020.ويضم المؤتمر، الذي يمتد على مدى يومين، 4 جلسات حوارية؛ بمعدل جلستين يومياً، وتحمل الجلسة الافتتاحية الرئيسية رفيعة المستوى عنوان «تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة»، بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور ومشاركة المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور.ويشهد المؤتمر مشاركة 3 متحدثين رئيسيين: عالم الفيزياء مستشرف لمستقبل العلوم بروفيسور زائر في كل من جامعتي برينستون ونيويورك ميتشو كاكاو، وعالم الفيزياء الفلكية مقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، وعالم المستقبليات المؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا أحد مستشرفي الإعلام الرقمي صاحب كتاب التكنولوجيا في مقابل الإنسانية جيرد ليونهارد.ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية ثانية تحمل عنوان «العالم الرقمي.. كيف سيغير هوية المستقبل؟»، يشارك فيها رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ونائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت أنتوني سالتيكو، وهونج إنج كوه. ويتضمن اليوم الثاني جلستين؛ الأولى تحت شعار «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال»، والثانية «الرؤى العالمية.. كيف تشكل مستقبل البشرية».