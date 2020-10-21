ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية. وأكد الأمير خالد الفيصل أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة ليعزز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2450 كيلومترا مربعا، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع، ومنها المقرات الحكومية، الحي الدبلوماسي، المركز الحضاري، الأعمال والتجارة، التسوق والبيع بالتجزئة، رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر.