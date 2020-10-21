أطلق ملتقى مكة الثقافي المقام تحت شعار«كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة أمس(الثلاثاء)، برامج تدريبية ودورات (عن بُعد) لتدريب أكثر من 1000 موظف وموظفة من مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة على المهارات الحاسوبية والأنظمة الرقمية. وتشمل الدورات 23 برنامجاً تقنياً تهدف لتحقيق التنمية الإدارية والتحول الرقمي للأجهزة الحكومية، ومن البرامج التدريبية المُزمع تنفيذها أساسيات أمن المعلومات لتنمية مهارات المتدربين على أمن المعلومات، وتطبيق الحلول الأمنية المناسبة لمواجهة التحديات كافة، إلى جانب دورة في أساسيات قواعد البيانات لتنمية مهارات المتدربين على استخدام أساليب إدارة نظم قواعد البيانات في تصميم وتطبيق قواعد البيانات، واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي ترمي إلى تنمية مهارات المتدربين وصولاً إلى فهم ماهية الحكومة الإلكترونية وإستراتيجياتها وتطبيقاتها، وإعداد المراسلات، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص والجداول.وفي شأن متصل؛ تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تدريب 100 شاب وشابة بمنطقة مكة المكرمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت وزارة الحج والعمرة ضمن مشاركتها في الملتقى محاضرات (عن بُعد) تحت عنوان «التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة» تهدف للتعرّف على ممكنات تساهم في إثراء تجربة ضيف الرحمن، أيضاً محاضرة التحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة وتسلط الضوء على أتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونياً وتتطرق لتعريف التحول الرقمي وأساليب النهوض بالتحول الرقمي في مكة ومستويات التحول الرقمي والمعوقات والحلول المُقترحة بالإضافة إلى مناقشة أبرز المفاهيم الخاطئة عن التحول الرقمي. وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج لتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة، وسيكون التدريب ضمن مبادرة «مهارات المستقبل» في مجلات نوعية تشمل انترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات التقنية، التجارة الإلكترونية وغيرها.