أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 385 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 342968 حالة، بينها 8481 نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 840 حالة حرجة، كما تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 329270 حالة.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة 385 منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات (5217) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة (يرحمهم الله جميعاً)، لافتةً إلى أنه تم إجراء (54477) فحصا مخبريا جديدا. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.