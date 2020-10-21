أطلقت رئاسة الحرمين الشريفين «روبوتاً ذكياً» في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة في الحرم المكي يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة. ويعمل الروبوت على 6 مستويات ما يحسن قوة وسلامة الجو الصحي البيئي في الأماكن المغلقة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.ويحتوي الجهاز، الحاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري، ويمكن للروبوت أن يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويقدر حجم الرش بلترين في الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع مغلقة في مرة واحدة، إذ يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومتر، وأيضاً من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط. علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE. ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.