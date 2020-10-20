كشفت صحة الشرقية⁩ (الثلاثاء)، أن حالة مصاب حادثة مواقف سيارات أحد الأبراج في الخبر مستقرة.

جاء ذلك، خلال زيارة مدير صحة المنطقة الدكتور إبراهيم العريفي للمصاب للاطمئنان على وضعه الصحي.

وتواصل فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اليوم، جهودها في عمليات البحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين في حادثة انهيار مواقف أحد المجمعات بحي الراكة في محافظة الخبر، لليوم الثالث على التوالي.

وكان العريفي تواجد في موقع الحادثة لمتابعة عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية والتقى بقيادات الدفاع المدني.