تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أحوال القرى في جنوب مكة المكرمة، ووقف على احتياجات المواطنين من خدمات بلدية ومشاريع تنموية تخدم المنطقة.وزار مركز الإمارة بقرية الخضراء التابع لمنطقة ‫مكة المكرمة، واستمع لمطالب المواطنين من خدمات بلدية والتنسيق مع الجهات الخدمية في توفيرها.كما تفقد القويحص، شاطئ الشعيبة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، واطلع على عرض للخدمات التي تقدمها وبحث تعزيز التعاون بين الأمانة والشركة السعودية للكهرباء لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.