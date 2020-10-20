كشفت وزارة الحج والعمرة أحدث إحصاءاتها منذ إعادة السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في 4 أكتوبر 2020، معلنة أن 125 ألف شخص أدوا العمرة حتى الآن. وأكدت الوزارة أنها لم تُسجّل أي إصابة بفايروس كورونا بين المعتمرين حتى الآن. وحذرت الوزارة من استخدام أي تطبيقات إلكترونية غير تطبيق «اعتمرنا» للحصول على تصريح لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين. وأظهرت أرقام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن نحو 45 ألف معتمر و120 ألفا وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً في 18 أكتوبر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، أن وزارة الصحة السعودية اتخذت تدابير قوية لإعادة فتح الأماكن المقدسة لأداء العمرة خلال الجائحة.