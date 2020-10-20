كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أنها بدأت في إعادة هيكلة مكاتب مكافحة التسول في المملكة وإلحاق مهماتها وأعمالها بوحدات التمكين الاجتماعي التابعة لمكاتب الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين فعالية استفادة المتسولين المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية من الحصول على برامج التمكين الاجتماعي المناسبة، بعد دراسة حالاتهم ميدانيا وتقديم الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وأضافت الوزارة أن آلية تحويلهم ستكون من خلال ما قامت به الوزارة من تنسيق مشترك مع الجهات الأمنية بتسجيل بيانات المتسولين المقبوض عليهم عبر الخط الساخن الذي أنشأته الوزارة لتقديم الدعم والمساندة والتوجيه بما يحد من تحول الأمر إلى ظاهرة تمتد مخاطرها على الفرد والمجتمع.

يشار إلى أن الخطوة تهدف إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، إذ يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة لتقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى الدور وتوفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أما المتسولون الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة.