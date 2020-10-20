تعزيزاً للتكامل التنموي بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتجسيدا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، رعى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

وشهد توقيع الشراكة – نيابة عن نائب الوزير – مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رشيد رقوش، حيث أبرمت الشركة من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني المهندس مكارم بن صبحي بترجي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري، في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تؤّكد ضمن محور مجتمع حيوي على أهمية تمكين المواطنين المحتاجين للرعاية الدائمة من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كما تؤكد ضمن محور وطن طموح أهمية بناء قطاع أعمال لا يكتفي بتحقيق الأرباح المالية بل يسهم أيضاً في النهوض بمجتمعه ووطنه من خلال مسؤوليته المجتمعية.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الدكتور مكارم بن صبحي بترجي عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة، مؤكداً أن المجموعة ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية وشعورا بدورها الوطني، وإسهاما منها في دعم الرسالة السامية والأهداف النبيلة التي تقدمها جمعية الوداد للمجتمع، فإنها ستقدم بموجب هذه الشراكة العديد من الخدمات الصحية المجانية للأطفال الأيتام وكذلك للأسر المتقدمة للاحتضان وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة إلى الرعاية الصحية للأطفال المحتضنين وأسرهم بما يحقق لهم الحياة السليمة، راجياً من الله أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق أثر اجتماعي أعمق خصوصاً وأنها تستهدف فئة غالية على الجميع.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري شكره وتقديره لنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد الغانمي على رعايته حفل التوقيع، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على حضوره وتشريفه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لما يوليه ولاة الأمر من اهتمام ورعاية بالعمل الاجتماعي وحرصهم على كافة فئات المجتمع.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد، أن الجمعية تحرص على هذه الشراكة الاستراتيجية لما تحمله من خدمات صحية مهمة، حيث يمثل الاحتضان النشاط الرئيسي والجوهري للجمعية ويرتبط بعدد من الخدمات الصحية التي تسهم في تحقيق الرعاية الآمنة للأطفال، وتؤثر في قرار إسناد حضانتهم للأسر، مقدماً شكره وامتنانه لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الشريك الصحي للوداد.