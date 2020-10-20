أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع، مضاعفة الجهود وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي: «إن مجلس الشورى يجسد في تعاملاته وحدة الوطن وفي أعماله لحمة المواطنين، وأن الرعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مكنا مجلس الشورى من تحقيق الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم خدمات مثلى للمواطنين، وأضفى على مسيرة العمل التنظيمي في المملكة طابعاً مميزاً أسهم في إيجاد الأنظمة الفاعلة الملبية للحاجة الآنية والمستقبلية للمملكة وشعبها وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030».

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم بن علي الغبان أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول جوانب الحياة كافة، مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة، منوهاً بدور المجلس في تهيئة البلاد لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والتنافسية في عالم اليوم.

من جهتها ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد بن سالم البلوي، ما يوليه ولاة الأمر من دعم للمرأة وتمكين لها لخوض معترك التنمية، إذ يتضح ذلك جليًا للعالم أجمع من خلال ما تقره الدولة من قرارات دائمة وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيسياً في المجتمع، ما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.

فيما أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان، أن الثقة التي أولاها إياها ولاة الأمر تشكل دافعًا لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزًا للمضي قدمًا مع أعضاء المجلس بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتلبية تطلعات الوطن السديدة لمواصلة المكتسبات التنموية.

وحثت على أهمية مواصلة العمل لمواكبة تطلعات القيادة ولتحقيق طموحات المواطنين، سائلةً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.