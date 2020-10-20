أطلق مجموعة من شباب الأعمال السعوديين تطبيق «طابور واحد»، لتنظيم الحشود أمام المحلات التجارية. ودشن أمين محافظة جدة صالح التركي، أمس (الثلاثاء)، التطبيق مع فريق العمل من شباب الأعمال.وتعد هذه الخدمة ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع في الأمانة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات التي تواجه سكان وزوار محافظة جدة.وتتلخص فكرة تطبيق طابور واحد في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات، ويسمح النظام لأصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم ومنظمي الفعاليات من متابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من انتشار فايروس كورونا بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. ويوفر النظام واجهة مرسومة تساعد الزوار على اختيار المكان والانتظار فيه بصورة افتراضية والدخول مباشرة دون الحاجة للوقوف في طابور الانتظار، وفي الطرف الآخر يُمكِّن النظام أصحاب المحلات والمنظمين من إدارة وتنظيم الطوابير.