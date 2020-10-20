أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 385 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 375حالة تعافٍ إضافية، و16حالة وفاة جديدة.



ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 342968 حالة، من بينها 8481 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 840 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 329270 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5217 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa