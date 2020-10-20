رفع الدكتور علي بن سعد بن علي العلي، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاختياره عضوا في مجلس الشورى.

وأكد العلي، أن اختياره عضوا في مجلس الشورى بدورته الجديدة، ثقة كبيرة ومسؤولية عظيمة سيحرص على تأديتها على أكمل وجه، ويخدم من خلالها مصالح الوطن والشعب السعودي.

وتلقى الدكتور علي العلي، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنينا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة.

الدراسات العليا:

حصل على ماجستير دراسات المعلومات، من جامعة ويسكانسن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ، والدكتوراه في دراسات المعلومات، من جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ إدارة المعلومات المشارك، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- أستاذ إدارة المعلومات المساعد، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- المدير التنفيذي لمركز التاريخ السعودي الرقمي، دارة الملك عبد العزيز.

- وكيل الكلية للشؤون الإدارية والطلابية المكلف - كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- وكيل الكلية لشؤون الجودة والتطوير - كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

العضويات:

- عضو لجنة الفهرس العربي للاستشهادات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- عضو اللجنة الفنية لمشروع حلول إدارة المحتوى، دارة الملك عبد العزيز.

- عضو الهيئة الاستشارية، مكة المكرمة، مركز ابن باز العلمي العالمي.

- عضو اللجنة العليا المنظمة لمشاركة الجامعة في المؤتمر العلمي السادس لطلاب وطالبات التعليم العالي.

- عضو هيئة تحرير نشرة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى.