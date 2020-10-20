ضبط رجال حرس الحدود ٥ مواطنين و٣ مقيمين مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وذلك بالتعاون مع موظفي وحدة الثروة السمكية بجدة. وأوضح المهندس سعيد الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام للمخالفات من حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرا إلى تمكن موظفي الثروة السمكية عند القيام بجولة تفتيشية على قوارب الصيد بمركز القاد من ضبط عاملي صيد من إحدى الجنسيات العربية بحوزتهم «شباك صيد نايلون مخالفة»، إذ تمت مصادرتها وتحرير محظر ضبط بالتعاون مع حرس الحدود بمركز القادة.

كما باشر موظفو الثروة السمكية بلاغا آخر وارد من مركز حرس الحدود بالطفية بوجود مواطنين و مقيم وجد بحوزتهم (٣) مسدسات بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري. وأضاف كما باشر موظفو الثروة السمكية البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم بوجود ٣ مواطنين مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة حيث وجد بحوزتهم أدوات صيد مخالفة «٢ مشك» ووجد معهم أصداف بحرية وأسماك صغيرة وسرطان البحر«أبو مقص»، إذ تمت إعادة الأصداف البحرية إلى البحر وإتلاف الأسماك البحرية وسرطان البحر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية لافتا إلى أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.